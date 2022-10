Lokaal bestuur Blankenberge beantwoordt onze 7 vragen rond de energiecrisis: “Er ligt een voorstel op tafel om de temperatuur in publieke gebouwen waar mogelijk te verlagen tot 19°C”

Knokke-Heist REPORTAGE. Brullende motoren en peperdure bolides veroveren Knok­ke-Heist, en dan moet het hoogtepunt nog komen: “Een openlucht­mu­se­um voor élke autolief­heb­ber”

Links een Porsche, rechts een Ferrari. En kijk je achter je, dan zie je wellicht een Lamborghini. Om maar te zeggen: de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist is donderdag écht van start gegaan. Op de Zeedijk in het Zoute passeerden 225 oldtimers voor de klassieke keuring, terwijl je even verderop een Bugatti van 5 miljoen euro (!) van dichtbij kan bewonderen. En dan moet het beste nog komen. “Dit is een internationaal topevenement”, stelt driesterrenchef Peter Goossens, die met zijn Jaguar de rally rijdt.

6 oktober