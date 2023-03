LEVENSVERHAAL. Tattoo-artiest Joeri ‘Joe Black’ De Keersgieter (42) verliest strijd tegen longkanker: “Hij leerde tatoeëren op zijn vader”

Nieuwe editie van de Kunst- en ambachts­markt

Op zaterdag 1 en zondag 2 april heeft in de Sint-Rochuskerk in Blankenberge een nieuwe editie plaats van de Kunst- en Ambachtsmarkt. Het event wordt georganiseerd door de liberale afdelingen en de vzw Blankenbergs KunstCollectief. Je krijgt er werk te zien van lokale kunstenaars in diverse disciplines zoals beeldhouwen, keramiek, aquarel, schilderkunst en airbrush. De toegang is gratis.