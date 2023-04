LEVENSVERHAAL. Grote liefde Tania (55) neemt afscheid van bekende carnavalist: “Plots zat Jean-Marie (64) dood in zijn fauteuil terwijl hij voetbal op tv keek”

HUIZEN­JACHT. Zuienkerke, het best bewaarde geheim van West-Vlaanderen: “De rust is hier onbetaal­baar”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze keer trekken we naar Zuienkerke, op een boogscheut van de zee en de Brugse binnenstad. “We hebben een woning met vier slaapkamers en drie badkamers in de aanbieding voor minder dan 500.000 euro. Waar vind je dat nog?” Een dorp met veel troeven dus, al is er ook één nadeel.