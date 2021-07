Levenloos lichaam aangetroffen in beek bij camping in Blankenberge

De Haan Vrouw riskeert 2 jaar cel voor brandstich­ting in haar apparte­ment: "Ze had net vernomen dat haar in beslag genomen katten ter adoptie waren aangeboden”

5 juli Een 56-jarige vrouw uit De Haan riskeert 2 jaar cel voor brandstichting in haar eigen appartement. L.V. was flink onder invloed van alcohol en beweert dat het vuur per ongeluk moet zijn ontstaan. “Ze had die dag net vernomen dat haar in beslag genomen katten ter adoptie waren aangeboden", pleitte de advocaat van de vrouw.