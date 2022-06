Leidster van jeugdbende krijgt werkstraf, omdat ze bankkaart uitleende aan phishingbende

Blankenberge Leidster van jeugdbende schakelt opnieuw minderjari­gen in om tienermeis­je in elkaar te slaan: “Ze filmde de slagen en stond op de achter­grond te lachen”

De leidster van een jeugdbende die in het verleden de stationsbuurt in Blankenberge terroriseerde, zit opnieuw in nauwe schoentjes. M.C. (20) gaf twee minderjarigen de opdracht om een 16-jarige meisje af te ranselen en filmde alles met haar gsm. En dat terwijl ze op de achtergrond stond te lachen. M.C. zit intussen al zes maanden in de gevangenis. Volgens de gerechtspsychiater heeft ze een gevaarlijke ingesteldheid en is er geen behandeling mogelijk.

14 februari