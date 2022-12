Leerlingen Maerlant Atheneum zetten zich in tijdens projectweek rond kansarmoede

Brugge Mildere straf voor inbreker die been brak bij het wegvluch­ten

Een 45-jarige Algerijn is door de Brugse strafrechter na verzet veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Said M. brak zijn been bij zijn arrestatie, maar wist later toch weg te vluchten uit het ziekenhuis. Bij verstek werd hij voor zijn aandeel in een reeks inbraken in eerste instantie tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

13 december