Leerkracht (31) blijft in de cel op verdenking van aanzetten tot ontucht en grooming

Marc Coucke enthousi­ast over nieuwe avondshow in Het Witte Paard: “Magische combinatie van optredens met internatio­na­le circusacts”

Hij mocht de polonaise in het publiek officieel inzetten en na afloop had hij niks anders dan superlatieven voor de show ‘It’s My Life’ in Het Witte Paard. Marc Coucke, die ondertussen 49 procent van de aandelen bezit van de entertainmentgroep rond de Blankenbergse showtempel, wil het nog grootser in de toekomst. “Ik ben er zeker van dat ook onze allereerste winterrevue een succes zal worden”, klinkt het.