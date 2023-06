Leerkracht (27) die seks had met verschillende leerlingen blijft langer in cel

Een dikke maand geleden barstte de spreekwoordelijke bom in de Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge. Want toen stapte leerkracht T.L. (27) zelf naar de politie. De geruchten rond zijn persoon werden te hardnekkig. Hij had jarenlang een relatie met een leerling, die ondertussen 18 jaar is. Maar hij zou ook seks gehad hebben met drie andere leerlingen. Het jongste meisje was amper 14 jaar. Toen de leerkracht naar de politie stapte, was er al een onderzoek gestart.