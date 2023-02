Langestraat in Blankenberge onderbroken door dringende herstellingswerken

Blue-bikege­bruik stijgt sterk in Brugge, vanaf 1 maart extra ondersteu­ning voor deelfiet­sen Zeebrugge

Het gebruik van de blue-bike, de blauwe deelfiets, is in 2022 weer gestegen in Brugge. Net geen 3.000 unieke gebruikers maakten samen 23.382 ritten met de 127 deelfietsen. Dat is een stijging van 47 procent tegenover 2021, toen werden 15.844 fietsritten geteld.