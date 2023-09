Lady Linn en Koninklijke Muziekkakpel van de Marine openen nieuwe cultuurseizoen in Blankenberge

YouTuber Acid en ex-Reuzegom­mer kruisen voor het eerst de degens in rechtbank: “Blij dat ik eindelijk de blik in de ogen ga zien van zij die me aanklagen”

Influencer Acid staat morgen in de Brugse correctionele rechtbank voor het eerst tegenover de ex-Reuzegommer wiens naam hij noemde in zijn veelbesproken video op YouTube. De jongeman en zijn ouders sleepten de Blankenbergenaar eigenhandig voor de rechter. “Het worden spannende maanden”, vertelt die laatste in een vooruitblik op YouTube. Maar waarvoor moet de YouTuber zich weer verantwoorden en wat riskeert hij?