Laatavondopening van enkele Blankenbergse stadsdiensten

Brugge Na vijf jaar restaure­ren blinkt schilderij ‘Dood van Maria’ in al z'n glorie tijdens prestigieu­ze expo in Brugge

Tussen 2018 en 2022 onderging het schilderij Dood van Maria een intensieve restauratie. Dit meesterwerk van Hugo van der Goes staat centraal in de tentoonstelling in het Sint-Janshospitaal in Brugge.

27 oktober