Kustbarometer kleurt geel in Blankenberge: zonnige weer zorgt voor drukte op strand en dijk

Terwijl de wolken in de rest van het land nog vaak overheersen, is het aan zee helemaal opgeklaard. Dat lokt bijzonder veel volk naar onze badplaatsen. Westtoer kondigde voorafgaand aan het weekend al aan dat er veel volk verwacht werd. Op de dijk van Blankenberge (foto) is het al druk. Veel mensen zoeken een plaatsje op het mulle zand of kiezen voor een drankje in één van de vele strandbars. Ook in Oostende is het druk. In de overige badplaatsen valt de drukte mee. De kustbarometer, die je hier kan raadplegen, moet mensen ertoe aanzetten om rustige plekjes uit te kiezen bij een bezoek aan de kust. Morgen wordt het nog zonniger en wordt nog meer volk verwacht.