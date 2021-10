Kust wordt nog wat stormbestendiger: vier nieuwe strandhoofden maken het strand in Wenduine steviger

De kust wordt met de strandhoofden in Wenduine opnieuw een beetje meer stormbestendig. Het zeeniveau in de Noordzee is nu 20 centimeter hoger dan in 1925. Wetenschappers gaan ervan uit dat het niveau tussen nu en 2050 nog eens met 30 centimeter stijgt. In 2011 trok de Vlaamse overheid 300 miljoen euro uit voor het Masterplan Kustveiligheid, een reeks maatregelen om onze kust te beschermen tegen stormweer. Dat is nodig want in Vlaanderen ligt 15 procent van het oppervlak minder dan 5 meter boven het gemiddelde zeeniveau Een van de meest bekende ingrepen om het land te vrijwaren zijn de strandsuppleties, waarbij het strand opgehoogd wordt met miljoenen tonnen zand. Waar dat onvoldoende is, worden zeedijken vernieuwd. De meeste dijken aan de kust dateren immers uit de 19de eeuw en zijn niet hoog of stabiel genoeg om stormen te weerstaan.