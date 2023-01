Koppel uit Blankenberge veroordeeld tot 16 maanden cel voor wietteelt

De rechtbank achtte hen schuldig aan het beramen van plannen om een wietplantage in te richten in een pand in Heusden-Zolder. Ze waren onder meer in Eindhoven in Nederland allerhande materialen gaan halen die nodig zijn om een teeltinstallatie te bouwen. Volgens de strafrechter waren ze op 27 november 2020 begonnen met het idee. Op 19 april 2021 zagen ze hun plannen in duigen vallen, toen er politie over de vloer kwam.