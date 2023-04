Koppel krijgt 4 maanden cel met uitstel voor zinloos geweld

Brokstuk­ken van schouw vallen op veranda van Bistro Foyer in Brugge

Een geluk bij een ongeluk dinsdagavond op ‘t Zand in Brugge. Daar kwam een deel van een schouw naar beneden, maar gewonden vielen er gelukkig niet. De brokstukken eindigden op de glazen veranda van Bistro Foyer. “Er is schade aan het raam. Jammer genoeg was dat niet de eerste keer", zegt uitbater Curt Lagast.