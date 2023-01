Koninklijke Toneelvereniging Ernst&Leute zoekt nieuwe spelers voor nieuwe productie in Casino van Blankenberge

BLANKENBERGEOp zaterdag 28 januari gaat de nieuwste productie van de Koninklijke Toneelvereniging Ernst&Leute in première in het Casino van Blankenberge. ‘De winter onder de tafel’ van Roland Topor is een absurd sprookje in een regie van Barbara Wille. Er zijn ook nog voorstellingen op 29 januari, 3 en 4 februari. Ondertussen lanceert het gezelschap een dringende oproep om nieuwe spelers te vinden.

Parijsenaar Roland Topor schreef het stuk in 1994 naar aanleiding van het overlijden van zijn vader, die - een uit Polen geïmmigreerde kunstenaar was. Eens in Parijs werd zijn vader lederwarenmaker om zijn gezin te kunnen onderhouden. Dit inspireerde Topor om dit stuk met heel wat onderliggende emoties te schrijven. Barbara Wille neemt de regie op zich. “Bij de start van de repetities in september vonden sommige spelers dat er behoorlijk wat pikante scènes in zaten. Ook ik worstelde daar in het begin even mee, maar vrij snel wist ik dat ik niet wilde choqueren. Daarom heb ik er zoveel mogelijk emotie en humor ingestoken. De pikante replieken worden vrij subtiel benaderd.”

Livemuziek

Barbara wou ook van bij de start met livemuziek werken. “Het is uiterst handig als tussendoortje en het schept een ongelofelijke sfeer. Ik vind dit een echte meerwaarde voor het stuk dat handelt over de zoektocht om een ‘thuis’ te vinden. Uiteraard zitten er weemoedige stukken in en komt de leefwereld van een emigrant ter sprake, maar de focus ligt vooral op het sprookje en de absurditeit errond.”

In afwachting van de heropbouw van het Khnopff-theater speelt Ernst&Leute in de Consciencezaal van het Casino Blankenberge. “Dit is natuurlijk een heel andere zaal, qua opstelling en akoestiek. Technische ondersteuning zal er zeker in voldoende mate zijn. Daar twijfel ik niet aan. Het is voor ons allemaal aanpassen en wennen. We kunnen slechts 5 dagen vóór de première in de zaal repeteren en dat zorgt voor wat extra stress bij mijn spelers en mezelf”, vertelt Barbara.

Tekort aan spelers

De Blankenbergse toneelvereniging bestaat ondertussen al 87 jaar en ook hier zijn ze dringend op zoek naar nieuwe spelers. “Onze huidige groep is te beperkt om de stukken te kunnen brengen die we eigenlijk zouden willen spelen. Het blijkt een trend te zijn dat mensen zich niet meer voor één hobby willen engageren. Bij deze lanceren we dus een warme oproep om het toch eens te proberen. Geïnteresseerden mogen altijd mailen naar ernstenleutevzw@gmail.com. Ze vinden ook meer info op www.ernstenleute.be.

Tickets voor de voorstellingen kosten 10 euro en kunnen online gereserveerd worden via deze link.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.