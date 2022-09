KLJ Uitkerke maakt zich op voor Pintjesbalweekend

Knokke-Heist Alle jonge ooievaars met zender uit Zwin Natuur Park bereiken Afrika

Alle ooievaars die in 2022 een zender kregen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist hebben Afrika bereikt. En dat is een primeur, want het is de eerste keer sinds de start van het zenderproject dat alle jonge vogels die in een bepaald jaar een zender kregen, de oversteek maken. Vorige jaren bleef een deel van de vogels in Spanje om daar de winter door te brengen.

