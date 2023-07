Kleinschalige windturbine geplaatst die jaarlijks energie van 70 zonnepanelen opwekt

Dames aan de macht bij N-VA op verkie­zings­lijst: “Brugge mag wat meer rock-‘n-roll zijn”

Vrouwen boven bij N-VA in Brugge. Naast lijsttrekker Maaike De Vreese (38) zet de grootste oppositiepartij nog twee dames op een prominente plek voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. “We moeten in deze stad meer ambitie hebben én tonen”, zegt De Vreese. Ervaren rot Pol Van Den Driessche (64), die in 2018 nog lijsttrekker was, duwt deze keer.