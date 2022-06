'Killen', 'muien' en zandbanken: deze combinatie maakt onbewaakte zone bij Zeebrugge tot één van gevaarlijkste van de kust

Blankenberge Interne­ring dreigt voor zeventiger die luiers in brand stak in woonzorg­cen­trum omdat hij “geen Dafalgan kreeg”

Het parket wil een 70-jarige rusthuisbewoner interneren nadat hij brand stichtte in zijn kamer in een woonzorgcentrum in Blankenberge. De man stak in januari op een nacht enkele seniorenluiers in brand. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij “geen Dafalgan kreeg”. Een gerechtspsychiater oordeelde dat de man ontoerekeningsvatbaar is. De raadkamer buigt zich binnenkort over de zaak.

17 juni