'Killen' en 'muien': hoofdredder legt uit waarom twee zwemmers gisteren verdronken in onbewaakte zone

Blankenberge Blinde zeehond Stevie zit in quarantai­ne in Sea Life omwille van zijn gezonheids­toe­stand

Maandagmorgen liet Sea Life vier zeehonden met spoed vrij. Dat was noodzakelijk omdat Stevie, de residentiële blinde zeehond die sinds 2007 in het centrum verblijft, dringend in quarantaine moest geplaatst worden en de beste optie was de zeehondenpuppool.

15 juni