KIJK. Zeehond Rosa zoekt razendsnel de Noordzee op

Bij haar opname had het onfortuinlijke dier etterende ogen en een bloedende neus. Ze was veel vermagerd, had hoge koorts en ook longwormen. Rosa was eerder al opgevangen in een zeehondenopvangcentrum in Duitsland. Ze is ongeveer tien maanden oud. Bij haar loslating vrijdag woog ze 29,5 kilo en het duurde minder dan één minuut voor Rosa in de Noordzee belandde. “Momenteel is er nog één geredde pup in het opvangcentrum in SEA LiFE die meer intensieve verzorging en opvang nodig heeft. Eenmaal volledig hersteld en aangesterkt, zal ook deze vrijgelaten kunnen worden”, zegt Jonathan Meul, hoofd dierenverzorging in SEA LIFE Blankenberge.