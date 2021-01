“Kijk, dit zijn onze facturen van het laatste kwartaal”: uitbater bekend ijssalon aan de kust gooit zijn rekeningen op tafel

Het bekende etablissement in de Kerkstraat in Blankenberge ziet af, maar houdt voorlopig het hoofd boven water. Het is een familiezaak en het gebouw is gelukkig ook in eigen handen. “Het is een geluk bij een ongeluk, maar dat betekent niet dat wij daarom geen grote uitgaven hebben”, vertelt Francis De Buck. Hij deelde online een foto van alle facturen van de afgelopen drie maanden, gespreid over vier eettafeltjes. “Die moest ik sowieso verzamelen voor mijn boekhouder. Het zijn er toch een pak. Ik vond dat zo'n sprekende foto, maar ik schrok er ook van.”

Quote Iedereen in onze sector heeft het lastig, ook wij. Deze situatie kan niet blijven duren Francis De Buck, Au Pingouin

Het zijn jaarlijks en maandelijks terugkerende facturen, zoals voor verzekeringen, internet, telefonie en elektriciteit. “De brandverzekering betalen we per kwartaal. Dat is zo’n 2.000 euro, om de drie maanden. Er zit ook een milieubelasting op handel van de stad Blankenberge tussen voor 450 euro per jaar. Daarnaast tel ik hier 83 euro neer voor het plaatsen van publiciteitsborden op het openbaar domein of 17 euro polderbelasting. Dat zijn kleine bedragen, maar als je ze optelt, zou je schrikken. Daarnaast komen ook de facturen van Sabam (auteursrechtenvereniging, red.) nog binnen, net als die voor de twee lease-auto’s, de tankkaarten of het bakje voor het contactloos betalen.”

Volledig scherm De gebroeders Michel en Francis De Buck van Au Pingouin in Blankenberge. © Benny Proot

“Op sociale media kreeg ik het verwijt dat er ook facturen tussen zitten van doe-het-zelfzaken”, gaat De Buck verder. “Dat klopt. Van deze sluiting maken we gebruik om een paar kleine klusjes zelf te doen. Daarvoor moeten we al eens wat materiaal halen. Maar het is niet zo dat we hier een gekwalificeerde aannemer voor aanstellen."

Raamverkoop

Ook tussen de vele facturen: de aankoop van wegwerpartikelen zoals koffiebekers en kartonnen wafelborden. “In Blankenberge is het toegestaan om nog raamverkoop te organiseren. Dat is voor ons goed voor één zesde van onze normale omzet. Daarvoor hebben we dus een klein beetje materiaal nodig en dat moet uiteraard ook betaald worden.” Het beeld zegt volgens zaakvoerder Francis De Buck vooral meer dan duizend woorden. “Iedereen in onze sector heeft het lastig, ook wij. Deze situatie kan niet blijven duren.”