Katrien Vergote verkozen tot nieuwe voorzitster van UNIZO Blankenberge

Maak kennis met Yves Rotty, de nieuwe korpschef van politie Brugge: “Ik plan geen revolutie, maar wel enkele accentver­schui­vin­gen”

Hij heeft er al een carrière van 32 jaar opzitten bij de Brugse politie, brengt ook met plezier tijd door achter de piano of in de keuken, en spendeert zijn vakanties tegenwoordig graag in Denemarken. Mét een specifieke reden, zo blijkt. Een aangename kennismaking met Yves Rotty (54), de nieuwe korpschef van politie Brugge. “Ik wil behouden wat goed loopt, maar wel met een open blik op nieuwe uitdagingen.” Rotty legt uit wat die zijn.