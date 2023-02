Kandidaat Prins Carnaval Blankenberge 2023 Killian Massez (23): “Het motorongeval van mijn vader en het plotse overlijden van Erik Fryns waren emotioneel heel moeilijke momenten tijdens mijn campagne”

BLANKENBERGEIn 2014 was hij apetrots op zijn vader Luk die de muts van seniorenprins op zijn hoofd mocht zetten terwijl zijn oom Henk Lievens dat zelfde jaar de titel van Prins Carnaval veroverde. 9 jaar later wil Killian Massez (23), die samen met zijn ouders Café Plaza op de Grote Markt uitbaat, die felbegeerde steek ook binnenhalen. “Het was een heel intensieve campagne die overschaduwd werd door 2 dramatische gebeurtenissen”, blikt de Blankenbergenaar terug.