Kaartershuisje Roeschaert in Koning Albert I-park krijgt make-over, en ook voor park zelf zijn er plannen

Een taxi nemen in Blankenber­ge wordt duurder: “Een aanpassing drong zich op”

In Blankenberge is het stadstarief voor een taxirit gestegen. Voor een traject van minder dan 2,5 kilometer betaal je voortaan 10 in plaats van 8 euro. Volgens burgemeester Björn Prasse (Open Vld) trokken de taxi-exploitanten voor de zomer al aan de bel. “Door de stijging van de brandstofprijzen en de hogere personeelskosten was de situatie niet langer houdbaar”, zei Prasse.

21 december