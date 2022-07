Jumpss organiseert de derde editie van zijn springkastelenfestival in openlucht: “We hopen dit weekend 400 kinderen te mogen verwelkomen”

Niels Mestdagh richtte zijn firma op in mei 2017. Het begon eigenlijk als een uit de hand gelopen grap want hij kocht zijn eerste springkasteel op een veilingsite en hij merkte dat de vraag naar verhuur heel groot was. “Vijf jaar later heb ik 30 kastelen in mijn bezit. We hebben trouwens net een reuze hindernissenbaan besteld van 35 meter lang op 4 meter breed. We hebben die zelf laten ontwerpen zodat we ons onderscheiden van de concurrentie”, zegt Mestdagh.