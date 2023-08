Jongen (15) zwaargewond na steekincident aan station van Blankenberge: verdachte ingerekend na zoekactie

Sea Life Blankenber­ge ziet bezoekcij­fers met 20% stijgen bij slecht weer: “We hebben onze uitstap naar het pretpark aangepast naar een binnenloca­tie”

Woensdagmorgen even voor 10. We komen aan op de parking naast Sea Life Center in Blankenberge en moeten zoeken om een vrije plaats te vinden. Voor de deur staat een lange wachtrij met opvallend veel jonge gezinnen. Het is ook vandaag geen strandweer en dan is dit bezoek een prima oplossing om de kinderen toch enkele uren een vakantiegevoel te geven. “We hebben al 4 dagen de limiet van de 2.500 bezoekers bereikt”, vertelt Steve Vermote die er sinds een jaar algemeen directeur is.