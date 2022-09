Jongen (11) bijna verdronken in zee in Blankenberge: “Gelukkig zwom hij in een bewaakte zone”

Blankenberge Vaccinatie­cen­trum Blankenber­ge niet langer in Casino maar op campus AZ Zeno

Blankenbergenaars en Zuienkerkenaars die de komende weken een Covid-19 herfstprik wensen te krijgen, kunnen voortaan terecht in het vaccinatiecentrum op de Blankenbergse campus van het AZ Zeno die gelegen is in de Dr. Fr. Verhaeghestraat. Deze nieuwe locatie vervangt de cultuurzalen in het casino.

30 augustus