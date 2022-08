Jeugdvrienden Mike en Jeffrey zijn terug thuis na fietstocht van 2750 km rond de Benelux: “We hopen de komende week nog enkele honderden euro's te verzamelen om de BeleefTv te kunnen schenken”

Mike en Jeffrey werden als echte helden onthaald door hun familie en vrienden die verzamelden voor Matto’s Café, die één van de hoofdsponsors van hun project is. “De laatste dagen waren onze spieren volledig verzuurd en dat maakte het extra lastig. In het begin konden we onze conditie opbouwen maar naar het einde toe zoals de 100 km vandaag werd het heel zwaar”, vertelt Jeffrey die heel trots is op hun prestatie. Het tweetal is onder de indruk van de prachtige landschappen die ze zagen tijdens hun traject. “We hebben het samen gehaald”, zegt zijn vermoeide maar gelukkige makker die vorig jaar op zijn eentje ook al eens 1300 km fietsde ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

En dan is er natuurlijk nog de BeleefTv die Mike en Jeffrey dolgraag zouden willen kado doen aan de de vzw Unie-k en centrum Ons Erf in Brugge. “Het prijskaartje daarvan is 8000 euro. We kregen ondertussen al heel wat schenkingen maar we zijn er helaas nog niet helemaal dus beslisten we dat de mensen nog tot 10 augustus een storting kunnen doen op ons rekeningnummer BE20 3632 1894 0356. “Het is hartverwarmend om te zien hoe de mensen meeleven met ons project maar nu willen we natuurlijk nog graag in schoonheid afronden met die schenking”, besluit Jeffrey die eraan toevoegt dat hij overmorgen alweer met de fiets naar zijn werk gaat.