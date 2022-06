“Je hebt op je vriendin geslagen alsof ze een boksbal was”: Nederlander riskeert 2 jaar cel voor zwaar partnergeweld

De broers van het slachtoffer stapten op 10 december vorig jaar naar de politie. Ze maakten zich ernstig zorgen over hun zus, omdat ze haar al drie dagen niet meer hadden gehoord. De broers vertelden dat de vrouw sinds een drietal maanden een relatie had met S.I., een 31-jarige Nederlander uit Blankenberge. “Hij is een kickbokser en zij heeft schrik van hem”, klonk het. “Ze durft daarom geen aangifte te komen doen.”

9-jarig dochtertje

Na de melding besliste de politie meteen naar het appartement van S.I. te trekken. Ze troffen er de vriendin van de man aan. Ze was volledig bont en blauw geslagen. En dat was niet de eerste keer. Het slachtoffer vertelde dat haar vriend haar al meermaals klappen had gegeven en bij de haren had getrokken. Geregeld legde hij ook z’n handen op haar mond en neus, zodat ze niet meer kon ademen. Op het moment van de politie-interventie was ook het 9-jarig dochtertje van S.I. op de flat aanwezig. Ook zij had die dag slaag gekregen van haar vader.

Quote Hij is bereid zich te laten begeleiden, zodat dit soort feiten zich in de toekomst niet meer voordoen Advocate van S.I.

Excuses

De Nederlander zelf kon korte tijd nadien worden opgepakt. Hij had serieuze verwondingen aan z’n handen door de uitgedeelde slagen. “In z’n verhoor verklaarde hij dat het allemaal niet zijn schuld was", vertelde procureur Jinmin Arnou. “Het slachtoffer had alles veroorzaakt, omdat ze een overspelige relatie had. Dat bleek uiteindelijk helemaal niet zo te zijn.” De gerechtspsychiater noemde S.I. een groot gevaar voor toekomstige partners. De Nederlander kreeg in 2015 ook al eens een werkstraf voor partnergeweld. Het parket vorderde in die omstandigheden 2 jaar effectief.

S.I. zit op vandaag nog steeds in voorhechtenis. Z’n advocate drong aan op een voorwaardelijke straf. “M’n cliënt ziet nu in dat hij in de fout is gegaan”, pleitte ze. “Hij is bereid zich te laten begeleiden, zodat dit soort feiten zich in de toekomst niet meer voordoen.” Voor een aangetroffen vuurwapen met munitie vroeg de verdediging wel de vrijspraak. “Dat wapen was niet van hem.” S.I. bood tijdens de zitting z'n excuses aan bij het slachtoffer, maar kreeg op het einde nog een bolwassing van de rechter. “Je hebt op je vriendin geslagen alsof ze een boksbal was”, klonk het. “Hoe kun je zoiets doen?” Vonnis op 16 juni.

LEES OOK: