Jazztrio Aka Moon concerteert in Blankenberge

Knokke-Heist Videobeel­den tonen hoe Vlaams activist Jef Elbers (74) Lidl in Knok­ke-Heist op stelten zet: “Dit is géén vandalisme, dit is de verdedi­ging van het Vlaams karakter van deze gemeente”

De politie van Knokke-Heist is vrijdagmiddag tussenbeide gekomen in de Lidl van Knokke-Heist. Vlaams activist Jef Elbers (74) voerde er geïmproviseerd actie ‘om de verfransing van Knokke-Heist tegen te gaan’. De zeventiger gooide onder andere een pallet koffie tegen de grond, maar van vandalisme was volgens hem geen sprake. Maar de winkel verlaten? Neen, dat wou hij niet meteen. “Raak me niet aan! Ik ben ongewapend en niet gevaarlijk."

17 september