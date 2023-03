Inwoners Blankenberge kunnen de awardshow Best Of B live bijwonen

Alle genomineerden van 2022 worden in de schijnwerpers gezet. Ruben De Rynck praat de avond aan elkaar. Het hoogtepunt is de uitreiking van de diverse sport- en cultuurprijzen zelf: Lifetime Achievement Cultuur, Cultuurprijs, Sporttrofee, Verdienste voor de Sport, Lifetime Achievement Sport en prijs voor Beloftevolle jongere of Ploeg. Daarnaast wordt ook de Best of B – Uitzonderlijke prestatie voor een tweede keer uitgereikt. Muziekband Rare Grooves zorgt voor een streepje muziek en er is een verrassende special act door Nigel Voets en Susanna.