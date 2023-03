Inwoners Blankenberge kunnen awardshow Best Of B gratis bijwonen

Voormalig Blanken­bergs politicus Johan Van Eeghem verkozen tot nieuwe ondervoor­zit­ter van de BBTK

Johan Van Eeghem (51) werd door het Federaal Comité van het BBTK verkozen tot ondervoorzitter. De syndicalist was 25 jaar actief in de Blankenbergse politiek. In 1994 werd hij gemeenteraadslid en tot 2012 was hij ook fractieleider van de SP-A. Het hoogtepunt in zijn politieke loopbaan was zijn schepenambt tussen 2012 en 2014.