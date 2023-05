Intussen al vier slachtoffers van leerkracht (27) die verdacht wordt van zedenfeiten: man blijft maand langer in de cel

UpdateDe leerkracht van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge heeft niet drie, maar vier slachtoffers gemaakt. De feiten gebeurden binnen én buiten de school en waren al enkele jaren aan de gang. De raadkamer besliste vanmorgen om T.L. (27) een maand langer in de cel te houden. “Hij vraagt zichzelf af hoe het zover is kunnen komen”, aldus zijn advocaat.