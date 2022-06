Internering dreigt voor zeventiger die luiers in brand stak in woonzorgcentrum omdat hij “geen Dafalgan kreeg”

Van het rusthuis naar de gevangenis. Die verplaatsing maakte een 70-jarige man in januari dit jaar. Hij stichtte toen ’s nachts brand op de afdeling voor dementerende bejaarden in het woonzorgcentrum Huis aan Zee in Blankenberge. De schade in het gebouw in de Maurice Devriendtlaan bleef uiteindelijk beperkt, maar het parket tilde zwaar aan de feiten: brandstichting bij nachte in een gebouw waar personen aanwezig zijn. De man werd aangehouden en zit sindsdien in de cel. De man was naar eigen zeggen kwaad omdat hij geen Dafalgan kreeg van het personeel.