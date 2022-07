Interactieve #LikeMe Expo in Blankenberge officieel geopend: “Ik ben ervan overtuigd dat dit de ideale match is met onze badstad”

Stojanac benadrukt dat het een zeer interactieve expo is: “Je kan hier selfies maken in enkele decors, een dansje doen, meezingen met onze hits en de kers op de taart is de virtuele meet & greet met de acteurs.” De Blankenbergse schepen van events, Mitch De Geest, benadrukte dat #LikeMe een heel sterk merk is dat perfect aansluit bij het familiale imago van de badstad. “Toen Ketnet ons begin dit jaar contacteerde met de vraag om iets samen te organiseren, lag ons zomerprogramma eigenlijk al behoorlijk vast. Het was dan ook niet evident om extra middelen vrij te maken maar we waren er onmiddellijk van overtuigd dat Ketnet een ideale match was voor onze stad.” Ook Sebastiaan Defoort, zaakvoerder van de Belgium Pier, is vrij enthousiast: “We willen met onze locatie elke vierkante meter benutten en de beleving doortrekken naar gezinnen met kinderen.”