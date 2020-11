Ingenieur van het jaar is luis in de pels van grote telecombedrijven: “Onze drones vliegen al op 5G”

Quest Computers langs de Brugse Steenweg in Blankenberge: daar begint het verhaal van de kersverse Engineer of the year 2020. Mitch De Geest (39) studeerde nog toen hij in 2003 de winkel opende. “Mensen klampten me toen al aan met allerlei computerproblemen, dus besloot ik als student-ondernemer om die zaak te starten.” Op dat moment studeerde De Geest af in de richting Industrieel Ingenieur Informatica aan de Universiteit van Gent. De computerwinkel zou slechts een opstapje zijn naar meer. In 2006 richt hij met vrienden en collega’s Citymesh op, een bedrijf dat zich zou gaan richten op draadloze netwerken op de industriële markt. Lees: bedrijven, steden, havens en openbaar vervoer.