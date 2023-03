Infosessie rond internetveiligheid en datingfraude

Marc Dhondt, voorzitter van de verkeers­com­mis­sie is zwaar ontgoo­cheld: “Ik reik nog een allerlaat­ste keer de hand naar de schepen van mobiliteit”

In februari verklaarde schepen voor mobiliteit Patrick De Klerck (Open Vld) dat de stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie onwettig is samengesteld nadat hij advies inwon bij een advocaat. Vorige week liet het lokaal bestuur van Blankenberge via een oproep weten dat het op zoek is naar 3 deskundigen voor de verkeers- en mobiliteitscommissie. Marc Dhondt (CD&V), die voorzitter is van de commissie, reageert furieus.