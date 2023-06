Infomarkt rond plannen voor ‘Park Oost’

Dirk De fauw vertoeft momenteel in Oost-Con­go: “Ik wou dit doen uit respect voor Reginald”

De Brugse burgemeester bracht ook een bezoek aan een project aan Kisengani en samen met Dominique Persoone gaat hij ook nog langs in de fabriek die de bekende chocolatier heeft in Virungapark. Het Brugse AZ Sint-Jan droeg zijn steentje bij voor het centrum van Moreels in Beni. “Heel veel goederen komen van ons Brugs ziekenhuis. We sturen ook dokters en verpleegkundigen. Ik ben in Sint-Jan voorzitter van de werkgroep Mwamba die middelen verzamelt voor dit projects in Oost-Congo.” Dinsdag komt De fauw terug aan in zijn thuisbasis.