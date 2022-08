Indrukwekkende bloemenconstructie 'De Vloot' is voorsmaakje voor het Bloemencorso in Blankenberge

Blankenberge Tijdelijke verkeersbe­per­kin­gen door Bloemencor­so in Blankenber­ge

Om het Bloemencorso op zondag 28 augustus veilig door de centrumstraten te loodsen, gelden enkele verkeersbeperkingen. Tijdens de doortocht van de stoet tussen 14.30 en 17.30 uur, worden alle straten die deel uitmaken van het parcours volledig of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer. Op verschillende plaatsen in de stad is stilstaan of parkeren verboden. Omwonenden krijgen binnenkort een briefje in de bus met deze info.

22 augustus