Incident op recyclagepark in Blankenberge zorgt voor pittige discussie op de gemeenteraad: "De schepen ging zijn boekje te buiten”

Buysschaert viel meteen met de deur in huis: “Volgens het openbaar gerucht was er vorige maand een incident tussen de bevoegde schepen en het personeel van het recyclagepark dat instaat voor het respecteren van de regels. Het gaat om het weigeren van de toegang tot het park door het personeel voor iemand die zich met bedrijfsafval aanbood. Vanuit het oogpunt van het reglement is dat de correcte houding van het personeel. Blijkbaar niet van de schepen, die volgens het openbaar gerucht, mee in de wagen zat van de persoon die zich aanbood op het recyclagepark en het personeel aanmaande het bedrijfsafval te aanvaarden”.