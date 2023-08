Inbrekers stelen sterkedrank in cocktailbar, en trekken zich niets aan van bewakingscamera’s: “Slim kon je hen niet noemen”

Twee mannen hebben zaterdagnacht een dertigtal flessen sterke drank buitgemaakt bij een inbraak in cocktailbar Bar Toine in Blankenberge. Erg professioneel gingen de inbrekers evenwel niet te werk. Minutenlang liepen ze met hun gezicht vol in beeld van de bewakingscamera’s. “In totaal zijn ze liefst drie keer binnen geweest", zucht zaakvoerder Anthony.

KIJK. Met een zaklamp doorzoeken de inbrekers de zaak, terwijl ze vol in beeld van de bewakingscamera’s lopen.

Anthony Van Allemeersch wilde zondagmiddag cocktails beginnen te maken, toen hij merkte dat verschillende flessen sterkedrank ontbraken. “Ik had bij aankomst in mijn zaak wel gezien dat een raampje een klein beetje openstond”, vertelt hij. “Het raampje in kwestie was echter al eens opengewaaid, dus stond ik er verder niet bij stil. ‘s Middags besloot ik toch mijn camerabeelden te bekijken en daarop zag ik dat er in de loop van de nacht ingebroken was door twee mannen.”

De daders duiken rond 4.15 uur een eerste keer op op de beelden. Ze lijken te twijfelen om toe te slaan, maar breken uiteindelijk toch binnen. Luttele momenten later zijn ze te zien op de bewakingscamera’s in Bar Toine. “Minutenlang lopen ze met hun gezicht vol in beeld”, zegt Anthony. “Echt professioneel kan je hen dus niet noemen. In totaal zijn ze uiteindelijk drie keer binnen geweest. Ze namen een dertigtal flessen sterkedrank mee en twee potjes met kleingeld. Nog geen tien euro, schat ik.”

Toeristen

De uitbater van de cocktailbar besliste de beelden zondag op sociale media te plaatsen. “Simpelweg omdat zo’n mannen niet beter verdienen”, klinkt het. “Ze moeten niet aan andermans spullen zitten. Sociale media zijn vaak een pest, maar kunnen in dit geval best handig zijn. Intussen kregen we al tips over de mogelijke identiteit van de daders. De politie is er volop mee bezig. Wellicht gaat het om toeristen uit het binnenland.”

Volledig scherm De twee inbrekers maakten tientallen flessen sterke drank buit. © RV

