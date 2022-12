Inbreker slaat in één nacht toe in vijf strandbars, maar wordt verraden door z'n vissershoedje

Liefst vijf Blankenbergse strandbars werden in de nacht van 17 op 18 augustus 2021 geviseerd door een inbreker. In de Bo Beach nam de dader een witte damesfiets en 100 euro cash geld mee. In de Salito Beach bleek 300 euro verdwenen en in de Lilo Beach werd dan weer een tablet meegenomen. Telkens sloeg de dief een raam stuk om de zaak binnen te geraken.

Tijdens de vaststellingen van de politie werd duidelijk dat diezelfde nacht ook de Sun Beach en Blue Beach geviseerd werden. In beide zaken bleef het echter bij een poging. Echt professioneel ging de inbreker niet te werk. In de Bo Beach liet hij immers zijn zwart vissershoedje achter met z’n DNA op en in de Salito Beach werd zelfs een blaadje aangetroffen met zijn naam. Rachid E. bleek al gekend te staan voor diefstallen in het buitenland. Na de vijf inbraken in de strandbars kon hij echter nooit worden aangetroffen. Ook voor z'n proces kwam de Marokkaan logischerwijs niet opdagen. Hij kreeg bij verstek een jaar cel.