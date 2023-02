In Spanje al een hype, nu bieden Stefaan (56) en Kathleen (52) ook padelvakanties aan in Blankenberge en Damme: “Ideaal voor groepen vrienden of collega’s”

Bruggeling Pieterjan (21) bouwt mee aan tiende Belgische zonnewagen van KU Leuven

Pieterjan Dobbelaere (21) uit Brugge is één van de studenten van de KU Leuven die meebouwt aan de tiende zonnewagen die in oktober het wereldkampioenschap in Australië betwist. Pieterjan is productie-ingenieur bij het Solar Team.