In Blankenberge zwaarbewolkte ochtend

"Ik had m'n eer hoog te houden": gedetineer­de wordt onder invloed van heroïne aangetrof­fen in zijn cel

Een 38-jarige Blankenbergenaar riskeert 7 maanden cel voor het bezit van heroïne in de gevangenis. “Ik had m’n eer hoog te houden”, verklaarde C.V. aan de directie nadat hij onder invloed in z'n cel was betrapt.