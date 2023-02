IN BEELD. Wervelende carnavalsstoet lokt massa volk naar Blankenberge: “Ik heb meer dan 400 uur aan deze wagen gewerkt”

Bert Cuyle (63) is ondertussen al 45 jaar actief bij De Splenterbomme. Hij is de bedenker achter hun wagen, de muziek, de dans en kostuums, die ook met de hand gemaakt werden. “Met zwanenzang verwijzen we eigenlijk naar de drie burgemeesters die onze stad in een korte periode had. We waren deze wagen destijds aan het bouwen, maar door corona moesten we de werken noodgedwongen stilleggen. In september 2022 hebben we de draad weer opgepikt, maar natuurlijk was de wagen al voor een groot stuk klaar. Onlangs voegden we nog twee zwanen toe met prinsenmutsen om te verwijzen naar de Blankenbergse actualiteit.” Bert mikt opnieuw op de eerste prijs. “Op 11 februari 2024 bestaan we vijftig jaar en we hebben ondertussen al twintig keer gewonnen. Het ontwerp is origineel, want er zweeft iemand in een veiligheidsharnas boven onze wagen. De Splenterbomme is vernieuwend. We waren een van de eerste groepen die begonnen met bewegende delen en volledige koppen in isomo.”