IN BEELD. Het Bloemencorso in Blankenberge wordt betoverend mooi: achter de schermen tijdens de opbouw van de praalwagens met 1 miljoen bloemen

Bram Buytaert, die ondermeer zijn sporen verdiende bij Corsogroep Blozen uit Sint-Gillis-Dendermonde, heeft ondertussen al meer dan 20 ontwerpen op zijn naam staan en dit jaar mocht hij het pronkstuk voor het Casino van Blankenberge uitwerken. “Het lag een beetje voor de hand om een jackpot, roulette en munten af te beelden op deze commerciële praalwagen. In totaal worden er 55.000 bloemen in verwerkt. Het zijn vrijwilliger van de carnavalsgroep AKV De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet uit Aalst die deze minutieuze opdracht voor hun rekening nemen.” Onder hen Daphné Desutter die samen met een 25-tal andere leden druk in de weer is. “Gisterenmorgen zijn we om 11 uur gestart en hebben we tot 1 uur ‘s nachts doorgewerkt. Vanmorgen startten we rond 9 uur en het wordt opnieuw vrij laat. Eerst moeten we de bloemen snijden en daarna moeten ze één voor één op de wagen vastgepind worden. We hebben zelfs een kookteam dat onze maaltijden klaarmaakt.”

Iets verderop in de loods zijn we enorm onder de indruk van de praalwagen rond het thema ‘kermis’ die gerealiseerd wordt door Corsogroep Toeters mè Pretensje uit Ninove. Natascha Vandervoorde is één van de 60 vrijwilligers die sinds gisteren present is om de 117.000 bloemen te verwerken. “Het is de 2e keer dat we met een eigen wagen deelnemen en natuurlijk hopen we de hoofdprijs te behalen nadat we vorig jaar 3e werden. De jury komt morgenochtend om 11 uur kijken.” Sarah De Groote en Jos Sarens van ‘t Blommeke Meets Barblomster, die de constructie ‘De Vloot’ op het Koning Leopold III-plein realiseerden, duiken ook hier op met de siertuilenwagen ‘Vlinder’. “Dit wordt het verlengstuk van onze creatie die in november 2021 te zien was in het stadhuis van Dendermonde. We gebruiken ondermeer een duizendtal Vanda orchideeën en Limonium aangevuld met peperkoek in het hart van de vlinder”, besluit Sarah.