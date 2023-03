Imam Khalid Benhaddou op de praatstoel in de bib van Blankenberge

Vrijwilli­ge medewer­kers gezocht voor rolstoel­bas­ket­bal­toer­nooi

Van 7 tot 9 april heeft in Sport Vlaanderen in Blankenberge het Easter Tournament Wheelchair Basketball plaats. De organisatie van dit vijflandentoernooi rolstoelbasketbal is nog op zoek naar enkele vrijwilligers om mee te helpen tijdens het sportevent. Meer info via wouter@rolstoelbasketbal.eu.