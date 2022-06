Hoofdredder Blankenberge waarschuwt na dood van twee zwemmers: “Wie gaat zwemmen in onbewaakte zone, tekent zijn doodvonnis”

De twee slachtoffers, een dertiger en een veertiger, hadden op het eerste gezicht geen documenten bij zich waardoor de identificatie niet vlot verloopt. Ook andere kledij was niet meteen terug te vinden. Het onderzoek naar de omstandigheden is volop bezig. Wel is zeker dat het om twee mannen met de Poolse nationaliteit gaat. De twee waren met een groepje vrienden in de duinen. Wat daarna fout liep, zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.

Tom Cocle, hoofdredder in Blankenberge, waarschuwt nog eens voor de gevaren van zwemmen in onbewaakte zones. “We hebben hiervoor gewaarschuwd. Met de wind zijn het zeer gevaarlijke omstandigheden”, aldus Cocle. “Wie in een onbewaakte zone gaat zwemmen, tekent zijn doodvonnis. Het was warm, de mensen waren uitgelaten. Maar in de loop van de dag is de zee veel sterker geworden."