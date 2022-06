Hoofdredder Blankenberge en kustreddingsdienst waarschuwen na dood van twee zwemmers: “De zee is geen zwembad”

De tropische temperaturen op zaterdag lokten een massa volk naar zee. Opvallend: in Blankenberge liepen de temperaturen niet veel hoger op dat twintig graden en stond er een strakke wind. Toch zochten heel wat mensen verkoeling in zee. Ondanks de oproep van de kustreddingsdienst om dat alleen te doen in bewaakte zones, had duidelijk niet iedereen die boodschap begrepen.

Ter plaatse overleden

Grote incidenten leken uit te blijven, tot omstreeks 17 uur een wandelaar een lichaam zag lichaam op het stuk strand tussen Blankenberge en Zeebrugge. Een eerder desolaat stuk strand, waar geen redderspost in de buurt is en relatief weinig passage is. Wel aanwezig: verbodsborden die aanduiden dat je niet in zee mag.

De man op het strand was bewusteloos, waarop meteen de hulpdiensten werden ingeschakeld. “De reanimatie van het slachtoffer werd door de bevoegde diensten overgenomen”, zegt Jan Maertens van de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke. Ogenblikken later merkten ze nog een tweede slachtoffer op in het water. De man werd uit zee gehaald, maar al snel bleek voor beide mannen alle hulp te laat te komen. Ze overleden ter plaatse. Omdat ze geen identiteitsdocumenten bij zich hadden, was het aanvankelijk onduidelijk wie de mannen waren.

Volledig scherm De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat © MMB

Gewaarschuwd

Uiteindelijk vond de politie even verderop een groepje mensen in de duinen waartoe de slachtoffers behoorden. Het gaat om twee Polen, een 30-jarige en 43-jarige, die samen met het vriendengroepje een dagje strand hadden gepland. Ze zaten in de duinen, waarop de twee mannen besloten te gaan zwemmen. Wat in zee precies verkeerd liep, is onduidelijk. Al werden ze mogelijk verrast door de wilde zee en sterke stroming.

Tom Cocle, hoofdredder in Blankenberge, waarschuwt nog eens voor de gevaren van zwemmen in onbewaakte zones. Want, zo blijkt, de mensen blijven de gevaren van de Noordzee onderschatten. “We hebben hiervoor op voorhand inderdaad gewaarschuwd. Het was warm, de mensen waren uitgelaten. Maar door de wind waren het zeer gevaarlijke omstandigheden”, aldus Cocle. “Wie dan in een onbewaakte zone gaat zwemmen, tekent eigenlijk zijn doodvonnis. In de loop van de dag is de zee veel sterker geworden en er was een hele sterke onderstroom. We roepen mensen echt nogmaals op om enkel te zwemmen in bewaakte zones.”

Zelf opdraaien voor kosten

Ook de intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) doet een oproep naar badgasten: “Zwem alstublieft in bewaakte zones. De zee is geen zwembad”, waarschuwt IKWV. “Er is stroming, er zijn golven en daar moet je rekening mee houden. Bovendien is het water nog heel koud, ook al is het mooi weer. Het kan zwemmers enkel ten goede komen om in een bewaakte zone te gaan zwemmen.” Gouverneur Carl Decaluwé herhaalt dan weer zijn pleidooi om mensen die uit onbewaakte zones gered worden, zelf te laten opdraaien voor de kosten.

Volledig scherm . © VTM NIEUWS/MMB

